«Ronaldo a Torino in serata»: parte il tam-tam (ma nessuna conferma)

Cristiano Ronaldo all’aeroporto di Torino Caselle in serata: l’ultima suggestione dei tifosi della Juventus però non trova conferme. Pressante il tam-tam bianconero nelle ultime ore

Voci, per il momento assolutamente fuori controllo, danno come ormai quasi fatto l’affare tra la Juventus ed il Real Madrid per il passaggio di Cristiano Ronaldo in bianconero. Quando l’attualità dei fatti (qui il punto reale della trattativa: CALCIOMERCATO: JUVENTUS-RONALDO, LE ULTIME) si mischia alle suggestioni fantasiose dei tifosi che, ormai inebriati dalla possibilità dell’arrivo a Torino dell’asso portoghese, hanno invaso i social di eventualità e ricostruzioni. Una di queste, davvero intrigante, darebbe addirittura Ronaldo come in arrivo in città per sottoporsi alle visite mediche di rito in serata: CR7 sarebbe atteso in gran segreto da alcuni membri della società all’aeroporto di Torino Caselle per poi essere traghettato in sede per la firma del contratto con i bianconeri e, appunto, l’iter di visite che dovrebbe condurlo ufficialmente a diventare un nuovo calciatore Juve.

Tutto vero? Tutto falso? Difficile prevederlo con certezza. Ronaldo, dopo l’eliminazione del suo Portogallo dai Mondiali in Russia, è volato via in vacanza per ricaricare le batterie e riflettere bene sul proprio futuro. Al momento non pare che ci sia alcun volo privato prenotato ed in arrivo a Caselle, così come pare non ci siano stanze di albergo prenotato presso la struttura che solitamente ospita i nuovi acquisti juventini, l’Hotel Principi di Piemonte. Stando alle indiscrezioni – ripetiamo: non confermate – Ronaldo potrebbe atterrare a Torino con il suo agente Jorge Mendes verso le ore 18.50 di oggi, ma anche questa è una notizia che al momento non trova in alcun modo conferme. Certo, il fatto che le voci si diffondano ormai a macchia d’olio tra web, social, giornali e media in generale è abbastanza indicativa del clima caldo che si vive al momento in casa bianconera.

