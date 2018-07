Donnarumma ha passato l’esame di maturità con 70 su 100 dopo le critiche dell’anno scorso per aver preferito le vacanze alla scuola

Gianluigi Donnarumma ha esordito in Serie A ad appena 16 anni e ha sorpreso tutti per la sua maturità e freddezza in campo. Oggi il portiere del Milan può dirsi “maturo” anche dal punto di vista scolastico. L’estremo difensore rossonero si è infatti diplomato in Ragioneria all’Istituto Enrico Fermi di a Castellanza con il punteggio di 70 su 100. Donnarumma l’anno scorso era stato fortemente criticato per aver rinunciato a sostenere l’esame di maturità preferendo andare in vacanza ad Ibiza dopo la disastrosa esperienza con l’Italia Under 21 agli Europei 2017.

Donnarumma è uno dei pezzi pregiati della rosa del Milan e il primo tra coloro che potrebbero essere sacrificati sul mercato per esigenze di bilancio. Il portiere in passato è stato accostato a diversi club tra cui Real Madrid, Paris Saint Germain e Liverpool ma al momento l’interesse nei suoi confronti sembra essersi raffreddato. Oggi Enzo Raiola, fratello del suo procuratore Mino, ha attaccato il Milan lasciando intendere che non abbia ancora una proprietà definita ma ha sottolineato che Donnarumma è ancora un giocatore rossonero.