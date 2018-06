Nel caso in cui Donnarumma non si trasferisse al PSG il Milan potrebbe essere costretto a cedere Bonucci ai parigini per esigenze di bilancio

Secondo quanto riportato dal giornalista Claudio Raimondi a Tiki Taka, Gianluigi Donnarumma sarebbe stato offerto dalla Roma dal suo procuratore Mino Raiola ma il portiere del Milan spererebbe ancora di trasferirsi al Paris Saint Germain. Il nodo resta l’ingaggio molto elevato dell’estremo difensore classe ’99 e l’eventuale addio da Parigi di Alphonse Areola, che interessa proprio ai giallorossi e al Napoli. Il Milan potrebbe essere costretto a fare una cessione importante in estate e in caso di permanenza di Donnarumma il sacrificato potrebbe essere il capitano Leonardo Bonucci. Il difensore ex Juventus potrebbe quindi diventare un nuovo giocatore del PSG.

Pepe Reina, raggiunto nel post partita di Iran Spagna, non ha invece voluto commentare il suo futuro in rossonero. Il giocatore fino al 30 giugno sarà ancora un giocatore del Napoli e visti i problemi del Milan con la UEFA il suo passaggio potrebbe saltare.