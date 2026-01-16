Douglas Costa Chievo, annuncio del presidente Laterza! Ecco la verità sull’approdo dell’ex Juventus in Serie D…Cosa ha detto

Douglas Costa Chievo, il presidente Laterza fa questo annuncio sull’ex Juventus! La verità sull’approdo in Serie D…Le sue parole

Pietro Laterza, imprenditore e presidente del Chievo (oltre che dell’Al-Ittifaq), sta riscrivendo le regole del calciomercato dilettantistico. Dopo aver riportato in vita lo storico marchio veronese, ha messo a segno un colpo che ha fatto il giro del mondo: l’ingaggio dell’ex Juventus e Bayern Monaco, Douglas Costa, per tentare la scalata immediata verso il professionismo. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

COME CONVINCERE UN CAMPIONE «Con il Chievo siamo secondi nel girone B a quota 34 punti, l’obiettivo è tornare tra i professionisti prima possibile. Douglas farà subito la differenza. Dopo l’esperienza al Sydney è rimasto senza contratto. Ha voglia di rimettersi in gioco, il nostro è un progetto vincente».

LO ZAMPINO DI BALOTELLI «Se ha accettato l’offerta del Chievo è merito di Mario. Ci siamo conosciuti grazie a lui. Sono tifosissimo della Juventus, ricordo bene i suoi gol. Douglas ha giocato con i migliori: da Lewandowski a CR7. Ha avuto una carriera incredibile. Al Chievo sarà il nostro bomber. Il calcio è la sua vita. Quando ci siamo sentiti in videochiamata aveva appena finito di allenarsi in spiaggia».

IN ATTACCO FARÀ COPPIA CON PALOSCHI «Douglas farà coppia con Alberto, un altro giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Avere due profili del genere in Serie D è un lusso, ma è anche il segnale di quanto facciamo sul serio. Douglas è un professionista esemplare: ha una voglia matta di far vedere che può ancora spostare gli equilibri».

ALTRE SORPRESE PER I TIFOSI «Il mercato non è ancora chiuso».