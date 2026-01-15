Connect with us

Douglas Costa Chievo Verona: accordo verbale raggiunto! Ora si attende solo la firma per ufficializzare l’operazione

3 ore ago

Douglas Costa

Douglas Costa Chievo Verona, operazione in dirittura d’arrivo: accordo raggiunto, manca solo la formalizzazione

Il Chievo Verona è a un passo dal mettere sotto contratto Douglas Costa, pronto a rimettersi in gioco in Serie D per sei mesi prima del trasferimento all’Al-Ittifaq di Dubai. Il club veronese ha raggiunto un accordo verbale con l’esterno brasiliano e attende soltanto le firme, previste in giornata a causa del fuso orario con il Brasile.

L’operazione è stata pianificata da Pietro Laterza, proprietario sia del Chievo sia del club emiratino. Douglas Costa, svincolato dopo l’esperienza al Sydney FC, tornerebbe così in Italia dopo le stagioni alla Juventus tra il 2017 e il 2020 e una carriera che lo ha portato anche al Bayern Monaco, al Gremio, ai Galaxy e al Fluminense.

Il Chievo attende solo l’ultimo passaggio formale prima di accogliere il giocatore, che arriverà presto in Italia per iniziare la nuova avventura. La parentesi veronese precederà il trasferimento all’Al-Ittifaq, squadra che di recente ha ingaggiato anche Mario Balotelli. Curiosità: Douglas Costa segnò proprio al Chievo, quasi sette anni fa, il suo primo gol stagionale con la Juventus.

