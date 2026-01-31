Douglas Costa Chievo, il brasiliano è tornato in Italia: «Per me è tanta roba! Voglio dare tutto in campo». Le prime parole dell’ex Juve!

Douglas Costa Chievo, il brasiliano è tornato in Italia e ha rilasciato le sue prime parole da neo giocatore dei clivensi

Il colpo più romantico e inaspettato di calciomercato ha finalmente toccato il suolo italiano. Douglas Costa è atterrato pochi minuti fa in aeroporto, pronto a iniziare la sua nuova, affascinante avventura con la maglia del Chievo. L’operazione, che fino a ieri sembrava una semplice suggestione, si è concretizzata in tempi record, riportando nel Bel Paese uno dei talenti più cristallini dell’ultimo decennio. L’esterno offensivo classe 1990, ex stella di Bayern Monaco e Juventus, ha scelto di rimettersi in gioco abbracciando il progetto della società veronese, portando in dote un bagaglio di esperienza internazionale e quella tecnica sopraffina che gli è valsa il soprannome di “Flash”.

Le prime parole: entusiasmo e voglia di riscatto

Appena varcate le porte degli arrivi, il brasiliano è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Visibilmente emozionato e sorridente, Douglas Costa non ha nascosto la gioia per questo ritorno in un campionato che lo ha visto protagonista di grandi vittorie. «Tornare in Italia per me è tanta roba», ha esordito l’attaccante, utilizzando un’espressione colloquiale che testimonia il suo legame con la nostra cultura. «Dopo tanti anni che ho giocato qui, l’emozione è forte. L’Italia mi ha sempre accolto bene».

Nessuna promessa irrealizzabile, ma una garanzia di impegno totale per la sua nuova tifoseria: «Ora mi aspetto di dare tutto in campo».

Un lusso per la categoria

L’arrivo di Douglas Costa al Chievo rappresenta un evento mediatico e tecnico di portata eccezionale. Il giocatore dovrà ora dimostrare di avere ancora la tenuta fisica per fare la differenza. Se la condizione atletica lo assisterà, il Chievo si è assicurato un fuoriclasse assoluto, capace di spaccare le partite da solo. Nelle prossime ore il brasiliano sosterrà le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che sancirà ufficialmente l’inizio della sua seconda vita calcistica in Italia. Verona è pronta ad accogliere il lampo di Douglas Costa.