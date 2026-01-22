Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Ecco di chi si tratta

Il calciomercato inglese potrebbe regalare un colpo di scena con protagonista Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, attualmente in forza al Nottingham Forest ma il cui cartellino è di proprietà della Juventus, è finito prepotentemente nel mirino del Chelsea. Secondo quanto riportato dall’autorevole testata The Athletic, il club londinese sta valutando concretamente l’ipotesi di prelevare il giocatore in prestito per la seconda parte di stagione, cercando di inserirsi nell’attuale accordo.

I Blues avrebbero già allacciato i primi contatti esplorativi, sciogliendo positivamente le riserve dal punto di vista tecnico e tattico: il profilo dell’ex Aston Villa, noto per le sue doti di impostazione e interdizione, è considerato idoneo per rinforzare la mediana di Stamford Bridge. La situazione è un intrigo a tre: per concretizzare l’affare, sarebbe necessario rivedere l’accordo temporaneo in essere con i Tricky Trees. La Vecchia Signora osserva interessata l’evolversi della vicenda, spettatrice di un movimento che potrebbe rivalutare un asset importante della propria rosa.

