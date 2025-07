Douglas Luiz via dalla Juve? I bianconeri hanno già scelto il sostituto

Douglas Luiz potrebbe lasciare la Juve dopo appena un anno: la società bianconera avrebbe individuato il successore

Dopo appena un anno dal suo arrivo a Torino, Douglas Luiz potrebbe già salutare la Juve. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club bianconero ha comunicato al centrocampista brasiliano l’intenzione di cederlo, aprendo così alla possibilità di un ritorno in Premier League o di uno scambio con altri top club europei.

La Juve lo aveva acquistato dall’Aston Villa nell’estate del 2024 per circa 49 milioni di euro, ma il rendimento non ha soddisfatto le aspettative: soltanto tre presenze da titolare in Serie A e nessun contributo diretto in termini di gol o assist. Con l’arrivo in panchina di Igor Tudor, l’esigenza è chiara: servono centrocampisti più intensi, fisici e dinamici. Caratteristiche che, secondo il tecnico croato, Luiz non incarna a pieno.

Il primo nome individuato come sostituto è Morten Hjulmand, 25 anni, ex Lecce e oggi protagonista allo Sporting. La Juventus ha già avviato i contatti per riportarlo in Italia, ma il club portoghese chiede circa 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Profilo gradito a Tudor per visione di gioco, solidità e leadership, il danese rappresenta il tipo di regista che manca nell’attuale rosa.

Luiz ha un contratto in scadenza nel 2029, ma la società non esclude una cessione a titolo definitivo o un prestito con diritto di riscatto. Non è escluso neppure un possibile scambio, con il Manchester United indicato tra le società interessate.

Nel frattempo, la dirigenza bianconera resta vigile: in caso di offerte concrete, l’accelerazione per Hjulmand potrebbe essere immediata, per evitare l’inserimento di altre pretendenti.