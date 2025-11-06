Dovbyk e la Roma: ora serve una reazione da parte sua per riuscire a risollevare tutti! La situazione - Calcio News 24

Roma e Dovbyk: è il momento di accendere la luce, l’ucraino deve tornare al gol

La Roma è chiamata a una svolta importante, non solo in campionato ma anche in campo europeo. Tra le sfide principali che attendono la squadra giallorossa c’è quella di ritrovare la miglior versione di Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino arrivato in estate con grandi aspettative ma ancora alla ricerca della scintilla giusta per imporsi con la maglia della Roma.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Dovbyk non segna in Europa da oltre un anno: l’ultima rete risale al 24 ottobre 2024, quando giocava ancora con il Girona. Un digiuno troppo lungo per un centravanti del suo calibro, che ora ha il compito di trascinare la Roma nelle prossime sfide decisive.

Dovbyk, un investimento da far rendere

La società giallorossa ha puntato forte su Dovbyk, convinta che la sua fisicità, il senso della posizione e la capacità di lavorare per la squadra potessero garantire equilibrio e pericolosità offensiva. Finora, però, i numeri non rispecchiano le attese. L’assenza di giocatori come Dybala e Pellegrini, unita alla poca brillantezza sotto porta, ha reso ancora più evidente la necessità di un centravanti capace di concretizzare le occasioni create.

Il match europeo contro i Rangers, in uno stadio caldo come Ibrox, rappresenta dunque un banco di prova fondamentale. Non solo per la classifica del girone, ma anche per l’autostima dello stesso Dovbyk, che ha bisogno di ritrovare il feeling con il gol per guidare la Roma in una fase delicata della stagione.

Roma-Dovbyk: un legame da rafforzare

Dovbyk è molto più di un semplice finalizzatore. La sua capacità di proteggere palla, giocare di sponda e favorire gli inserimenti dei compagni lo rende un attaccante moderno e completo, ma è il gol ciò che realmente può restituirgli fiducia. La Roma, che ambisce a tornare protagonista in Europa e a risalire la classifica di Serie A, ha bisogno che il suo centravanti si accenda definitivamente.

Il pubblico dell’Olimpico lo sostiene e lo aspetta. Dopo settimane di lavoro intenso con De Rossi, l’obiettivo è chiaro: Dovbyk deve ritrovare la via della rete e riportare la luce nell’attacco della Roma. Un suo ritorno al gol potrebbe rappresentare la scintilla giusta per rilanciare le ambizioni europee e dare nuovo slancio a tutta la squadra giallorossa.

