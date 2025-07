Dovbyk in vetrina: la Roma cerca acquirenti per il centravanti ucraino, possibile ritorno in Spagna

Roma, Artem Dovbyk verso l’addio? L’arrivo di Evan Ferguson gli toglie spazio e i giallorossi cercano acquirenti: possibile ritorno in Liga

Le amichevoli estive possono avere molti significati: per alcuni sono occasione per ritrovare la forma fisica, per altri un banco di prova tattico, per altri ancora una vetrina di mercato. È quest’ultimo il caso di Artem Dovbyk, che la Roma è pronta a rilanciare sul palcoscenico europeo, sperando in una cessione vantaggiosa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti ucraino è tornato a disposizione dopo i problemi fisici che lo avevano limitato – in particolare un’infiammazione tendinea e un sovraccarico muscolare – ed è pronto a rientrare in campo gradualmente nelle prossime amichevoli.

Il club giallorosso ha dato mandato agli intermediari di sondare il terreno: “Venghino signori, venghino” è il messaggio lanciato, mentre Dovbyk – 28 anni, 17 gol nella passata stagione tra campionato e coppe – si prepara a mettersi in mostra. L’obiettivo è chiaro: convincere qualche club a investire sul suo profilo. Tra i possibili interessati ci sono il Villarreal, alla ricerca di un nuovo numero 9, e il Newcastle, che potrebbe muoversi in caso di cessione di Isak.

La Roma, dal canto suo, punta a recuperare l’investimento fatto solo un anno fa e non intende fare sconti: il prezzo fissato per il cartellino è di 38 milioni di euro, cifra che tiene conto anche del 10% sulla futura rivendita da versare al Girona. Non sono escluse sorprese, anzi: il ritorno proprio al Girona, che oggi non ha un centravanti di riferimento, potrebbe rappresentare una soluzione sensata per tutte le parti, anche se per ora non ci sono stati contatti concreti.

Nel frattempo, Dovbyk sarà in panchina nell’amichevole contro il Cannes e seguirà la squadra nelle successive tappe contro Lens, Aston Villa ed Everton, nella speranza di ritrovare la forma e attirare nuove offerte. La Roma osserva e aspetta: il mercato, si sa, può cambiare in un attimo.