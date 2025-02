Roma, ancora problemi al ginocchio per Dovbyk: l’attaccante potrebbe saltare quelle partite importanti

L’attaccante ucraino, a causa dei continui problemi al ginocchio, è in forte dubbio per la partita di domenica contro il Parma

Uno dei giocatori giallorossi più criticati in questa stagione è proprio Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è il centravanti titolare della Roma e nonostante i13 gol in 32 presenze, sta peccando molto dal punto di vista realizzativo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in questi 5 mesi l’ucraino ha dovuto stringere i dentri giocando con un’infiammazione al ginocchio e una tendinite.

Questi problemi non hanno permesso all’attaccante giallorosso di essere al 100% della condizione. L’ucraino è stato costretto a continue terapie per migliorare la propria condizione, senza le quali non sarebbe mai sceso in campo. Nonostante Ranieri prova a gestire l’attaccante per evitare che il ginocchio torni a infiammarsi, già contro il Porto potrebbero esserci delle contromisure. Proprio per questo domenica contro il Parma non sarà nell’undici titolare, con il tecnico giallorosso che si affiderà sicuramente a Shomurodov.