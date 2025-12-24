Dragusin, il suo futuro è in Serie A: molti club interessati al difensore del Tottenham per gennaio. Il punto della situazione!

Dragusin, il suo futuro è sempre più verso la Serie A. Molti club sono interessati al calciatore e il Tottenham non ha alcuna intenzione di tenerlo

Il futuro di Dragusin potrebbe presto tornare a intrecciarsi con la Serie A. Radu Dragusin, difensore rumeno di 23 anni, è infatti alla ricerca di una nuova sistemazione in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di lasciare il Tottenham e rilanciarsi dopo un periodo complicato. L’Italia resta in cima ai suoi pensieri, un campionato che conosce bene e dove ha già dimostrato tutto il suo valore.

Dopo mesi difficili, Dragusin è tornato recentemente tra i convocati degli Spurs nella sfida contro il Liverpool, un segnale importante nel suo percorso di recupero. Il centrale manca però dai campi di gioco da gennaio 2025, quando un grave infortunio – la rottura del legamento crociato del ginocchio destro – ha interrotto bruscamente il suo momento migliore. Ora, superata la fase più delicata, il difensore rumeno sente di essere pronto a ripartire e guarda con interesse a un ritorno in Serie A.

Dragusin e il richiamo della Serie A

In Italia, gli estimatori di Dragusin non mancano. La Roma lo ha messo nel mirino già da tempo, considerandolo un profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo. Anche il Napoli segue con attenzione la situazione, così come la Fiorentina, dove Dragusin ritroverebbe Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Neppure Inter e Juventus hanno mai smesso di monitorare Dragusin. Proprio in bianconero il difensore è cresciuto calcisticamente, prima di esplodere definitivamente al Genoa dopo la cessione a titolo definitivo. Un’operazione seguita da Ottolini, dirigente che potrebbe presto tornare alla Juventus come nuovo direttore sportivo. Sullo sfondo resta anche il Milan, alla ricerca di un centrale affidabile e fisicamente strutturato.

L’esperienza al Tottenham e il desiderio di riscatto

Il Tottenham ha investito forte su Dragusin nel gennaio 2024, acquistandolo dal Genoa per circa 25 milioni di euro. L’impatto iniziale in Premier League non è stato immediato: Dragusin ha esordito da titolare solo un paio di mesi dopo il suo arrivo. Con il tempo, però, era riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella squadra di Postecoglou, fino a diventare una pedina fondamentale della difesa.

Proprio quando Dragusin sembrava pronto a consacrarsi definitivamente, è arrivato il grave infortunio che lo ha costretto a un lungo stop. Nel frattempo, gli Spurs hanno continuato il loro percorso europeo, culminato con la vittoria dell’Europa League, mentre il rumeno lavorava lontano dai riflettori per tornare al meglio.

Ora i momenti peggiori sembrano alle spalle. Dragusin è pronto a rimettersi in gioco e, come riportato da TMW, nella sua testa c’è soprattutto la Serie A: un ritorno che potrebbe rappresentare la scelta ideale per rilanciarsi e ritrovare continuità ad alti livelli.