Dublin: «Difficile che Ronaldo resti allo United. A meno che...»

Dion Dublin, ex attaccante, ha parlato del possibile futuro di Cristiano Ronaldo al Manchester United: le dichiarazioni

Dopo la mancata qualificazione del suo Manchester United alla prossima Champions League, Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di lasciare il Manchester United. A riguardo è intervenuto Dion Dublin: di seguito le parole dell’ex centravanti dei Red Devils a Sky Sports.

RONALDO – «Non so cosa farà Ronaldo. Torna in Italia o in Spagna? Non ne ho idea. Ma onestamente vedo molto difficile una sua permanenza al Manchester United, a meno che non venga fatto qualcosa di importante e anche rapidamente. Quindi ripeto, non so cosa farà. Credo che lo United senza di lui sarebbe finito, quindi spero ovviamente che rimanga, ma non so se è quello che vuole fare».