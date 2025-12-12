Dumfries Inter, ecco le ultime notizie che arrivano: il tecnico Chivu intanto ha già pronta questa cosa...

Dumfries Inter, arrivano le ultime notizie sul nerazzurro: l’allenatore Chivu ha già pronta questa cosa per Genova

L’Inter si prepara alla delicata sfida contro il Genoa in piena emergenza. Gli infortuni costringono l’allenatore Cristian Chivu a ridisegnare l’assetto difensivo e a gestire una coperta corta soprattutto sulle fasce. Le maggiori preoccupazioni riguardano la retroguardia e l’esterno destro, reparti falcidiati dalle assenze.

Dumfries e Darmian, corsia destra in bilico

Il rientro di Denzel Dumfries resta avvolto nell’incertezza: non ci sono date precise per il suo ritorno e tutto dipenderà dalle sensazioni del giocatore. “Finché sente dolore non possiamo farci niente”, ha spiegato Chivu, rimandando di fatto la decisione. A complicare ulteriormente il quadro, anche Matteo Darmian non è ancora rientrato in gruppo, lasciando la fascia destra scoperta in un momento cruciale della stagione.

Difesa decimata: Acerbi out, Bisseck promosso

Il reparto più colpito è la difesa: Francesco Acerbi resterà fermo almeno un mese, un’assenza pesantissima per i nerazzurri. Nel primo allenamento post-impegno europeo, i titolari hanno svolto lavoro personalizzato, aumentando i dubbi sulle scelte di formazione. Domani è previsto un summit per valutare le condizioni generali e capire chi sarà disponibile a Genova.

Nonostante le difficoltà, la linea difensiva che si profila per Marassi dovrebbe vedere Yann Bisseck promosso a un ruolo di maggiore responsabilità, affiancato da Manuel Akanji e Alessandro Bastoni. Una configurazione dettata dall’emergenza che metterà alla prova la tenuta dell’Inter in un momento chiave del campionato.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

