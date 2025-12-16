Dumfries Inter, adesso è ufficiale: I’olandese si è operato dopo l’infortunio alla caviglia! Il comunicato

Dumfries Inter, è ufficiale: I’olandese si è operato dopo il brutto ko alla caviglia! Il comunicato del club nerazzurro

Lo scenario temuto dai tifosi dell’Inter si è concretizzato: Denzel Dumfries, fermo da settimane per problemi fisici, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra. L’operazione, concordata con lo staff medico nerazzurro, è stata eseguita nel pomeriggio in una clinica specializzata di Londra.

Per l’esterno olandese non ci sarà un rientro immediato. Il club ha confermato l’avvio di un programma di riabilitazione, senza però fornire una tempistica precisa. Lo stop si annuncia lungo e costringerà Cristian Chivu a ridisegnare la fascia destra nelle prossime settimane.

IL COMUNICATO – «Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra.

Per l’esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane»

