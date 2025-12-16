Dumfries Inter, brutte notizie per i nerazzurri dopo l’operazione: ecco le partite che salterà l’olandese

Dumfries Inter, l’infortunio e l’operazione non sono una buona notizia per i nerazzurri. L’esterno salterà diverse partite importanti

L’emergenza legata a Dumfries rischia di diventare uno dei temi centrali della stagione nerazzurra. L’infortunio dell’esterno olandese, infatti, avrà un impatto pesantissimo sul calendario dell’Inter, costretta a fare a meno di uno dei suoi titolari per un numero elevato di partite decisive. Al netto della Supercoppa Italiana, che Dumfries salterà con certezza, l’assenza del numero 2 si estenderà a una lunga serie di impegni tra campionato, coppe nazionali e competizioni europee.

Analizzando nel dettaglio il calendario, la situazione Dumfries appare particolarmente complessa. In Serie A, l’esterno destro rischia di restare ai box per entrambe le sfide contro il Lecce, sia all’andata sia al ritorno, oltre ai match contro avversari di alto livello come Atalanta, Bologna e Napoli. A queste gare si aggiungono impegni tutt’altro che semplici contro Parma, Udinese, Pisa, Cremonese, Sassuolo, Genoa e Juventus, una delle sfide più attese della stagione. Non è da escludere, inoltre, che Dumfries possa saltare anche il derby contro il Milan, appuntamento chiave per la corsa al titolo.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’assenza di Dumfries non si limiterà al solo campionato. Il tema Dumfries riguarda anche la Champions League, dove i nerazzurri dovranno affrontare le ultime due gare della fase a gironi contro Arsenal e Borussia Dortmund senza uno dei loro esterni più affidabili. A queste partite si sommano gli eventuali playoff e gli ottavi di finale, turni nei quali l’esperienza e la fisicità dell’olandese avrebbero potuto fare la differenza. Senza dimenticare, infine, i quarti di finale di Coppa Italia, altro obiettivo importante per la stagione interista.

Dal punto di vista tattico, l’assenza prolungata di Dumfries obbligherà Chivu a rivedere le rotazioni sulla fascia destra. Il sistema di gioco dell’Inter fa grande affidamento sugli esterni, e perdere un giocatore capace di garantire spinta, gol e presenza fisica rappresenta un problema non di poco conto. Le alternative presenti in rosa dovranno farsi trovare pronte, ma è inevitabile che il rendimento complessivo possa risentirne.

In questo contesto, la questione Dumfries potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato. La dirigenza nerazzurra valuterà se intervenire per coprire l’emergenza o se affidarsi esclusivamente alle soluzioni interne. Quel che è certo è che l’assenza di Dumfries peserà su una fase cruciale della stagione, mettendo alla prova profondità della rosa e ambizioni dell’Inter su tutti i fronti.