Dumfries Inter, cresce l’ansia in casa nerazzurra: ecco come sta la caviglia dell’olandese! Il possibile scenario

Dumfries Inter, in casa nerazzurra c’è apprensione: ecco le condizioni della caviglia dell’olandese! Le ultimissime

Un velo di mistero e crescente preoccupazione aleggia su Appiano Gentile. Al centro dell’attenzione c’è Denzel Dumfries, la cui assenza dai campi si sta protraendo ben oltre le previsioni iniziali. L’esterno olandese, pedina fondamentale nello scacchiere di Cristian Chivu, è fermo da settimane e, cosa ancor più inquietante, senza una diagnosi chiara che spieghi l’origine del problema.

L’infortunio e il giallo della caviglia

Tutto ha avuto inizio il 9 novembre, nella sfida contro la Lazio: Dumfries fu costretto a uscire al 56’, lamentando un fastidio alla caviglia sinistra simile a una distorsione. Sembrava un infortunio di ordinaria amministrazione, ma il dolore non è mai scomparso. Nonostante terapie e tentativi di aumentare i carichi di lavoro, la situazione non è migliorata. Anche Ronald Koeman, CT dell’Olanda, ha dovuto rinunciare a lui durante la sosta per le nazionali. Il vero enigma sta negli esami: le risonanze non evidenziano danni strutturali, eppure il giocatore continua ad avvertire dolore. Una patologia nascosta che lo staff medico nerazzurro non è ancora riuscito a individuare.

Stagione finita e consulti all’estero

Secondo La Gazzetta dello Sport, il 2025 agonistico di Dumfries può considerarsi concluso. L’olandese salterà la Supercoppa Italiana a Riyad e la prossima settimana volerà all’estero per consulti specialistici decisivi. Diversa la situazione di Francesco Acerbi, alle prese con una lesione di primo grado: il suo rientro è previsto per inizio gennaio contro il Bologna. Per Dumfries, invece, i tempi restano un’incognita totale.

Le mosse di mercato

La prospettiva di uno stop superiore ai due mesi preoccupa la dirigenza. Marotta e Ausilio potrebbero essere costretti a intervenire sul mercato di gennaio. Esclusi colpi onerosi come Marco Palestra, talento del Cagliari di proprietà dell’Atalanta, l’Inter si orienterebbe verso una soluzione-tampone a basso costo per non restare scoperta sulla fascia destra.

Il caso Dumfries resta dunque un rebus aperto, con la squadra e i tifosi in attesa di risposte certe e di un percorso di recupero che, al momento, appare ancora lontano.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

