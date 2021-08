Dumfries Inter, oggi la seconda parte di visite mediche e poi in tribuna a Monza

Dumfries Inter: oggi la seconda tranche di visite mediche per l’olandese, che questa sera sarà in tribuna a Monza

Inizia la seconda giornata nerazzurra per Denzel Dumfries. Il terzino in arrivo dal Psv, che si è sottoposto nella mattinata di ieri alle visite mediche, completerà oggi la seconda parte dei test necessarri per tutti i giocatori in arrivo dall’estero.

L’olandese pertanto non sarà a disposizione per l’amichevole di questa sera tra Inter e Dinamo Kiev. Il terzino andrà comunque al seguito della squadra e osserverà i suoi futuri compagni dalle tribune dell’U-Power Stadium.