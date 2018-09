Duncan vuole il riscatto: «Juve forte ma noi possiamo darle fastidio»

Conferenza stampa in casa Sassuolo. Alfred Duncan, centrocampista neroverde, ha parlato della partita di domenica contro la Juve

Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa raccontando le sue sensazioni in vista di Juve-Sassuolo, l’inattesa partitissima della 4ª giornata di Serie A: i bianconeri sono primi a 9 punti, i neroverdi secondi a 7 e in caso di clamorosa vittoria degli uomini di De Zerbi, il Sassuolo sarebbe primo in solitaria per almeno una giornata. Duncan sogna ma mantiene i piedi per terra: «Sarebbe fantastico ma andremo a Torino con umiltà. La Juve è una squadra fortissima, forse la panchina è più forte della formazione titolare ma andremo lì per giocarci le nostre carte e per dare fastidio alla squadra bianconera. Cristiano Ronaldo? La Juve era già forte senza di lui. Noi stiamo vivendo un momento molto positivo e vogliamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati».

Insomma: rispetto sì ma nessuna paura della Vecchia Signora. Il Sassuolo ha perso 5 volte su 5 allo Stadium e spera di invertire il trend e spera soprattutto di dimenticare il 7-0 dell’anno scorso: «Dovremo fare quello che ci chiede il mister – prosegue il centrocampista ghanese scuola Inter – e non dovremo ripetere gli errori dell’anno scorso quando siamo andati per fare la partita ma siamo caduti dopo soli 15 minuti». Duncan poteva andare via in estate ma ha smentito le dichiarazioni attribuitegli (in queste fantomatiche rivelazioni parlava di addio e di richiesta d’addio al Sassuolo) ma non pensa al rinnovo: «Non sono la persona adatta per queste cose, io sto già pensando a Juve-Sassuolo».

(Dal nostro inviato a Sassuolo) Antonio Parrotto