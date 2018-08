Dybala al Real Madrid? Questa la clamorosa indiscrezione rilanciata da Olè, che racconta di una trattativa con la Juve sulla base di 180 milioni

La bomba è stata lanciata pochi minuti fa da Olè, autorevolissimo giornale argentino. Che ha svelato un accordo totale tra Juventus e Real Madrid per Paulo Dybala, che andrebbe a rinforzare il club merengue. Un affare che verrà definito il 31 agosto, ultimo giorno libero per chiudere le trattative di mercato in Spagna, rispondendo così alle richieste di una piazza incredibilmente delusa dalla condotta sul mercato del presidente Florentino Perez specie dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e la dipartita di Zidane. 180 milioni di euro alla Juventus per il giocatore e 16 milioni annui: così Dybala potrebbe diventare il volto del nuovo Real Madrid targato Lopetegui.