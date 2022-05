Dybala al River Plate, Francescoli risponde a Oriana: «Dipende da lui». Le parole del dirigente del club argentino

Enzo Francescoli, dirigente del River Plate, ha commentato a Radio del Plata le parole di Oriana Sabatini. Le sue dichiarazioni sul numero 10 della Juventus, Paulo Dybala.

DYBALA RIVER – «Ho letto la cosa dai giornali come tutti, ma non ne so niente. Il rientro dei giocatori in Argentina dipende sempre dalla voglia di ognuno. Il club non può fare molto. Gente come Enzo Perez o Quintero hanno fatto grandi sforzi pur di tornare».