Dybala Roma, il calciatore sembra essere sempre più vicino all’addio: contatti continui con un club. I dettagli

Dybala Roma, i contatti fra l’argentino e il Boca continuano in maniera intensa. Il calciatore scioglierà i dubbi solamente nelle prossime settimane

Il futuro di Dybala continua a essere uno dei temi caldi del calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il Boca Juniors ha già avviato i primi contatti con l’entourage di Paulo Dybala, con l’obiettivo di portare la Joya in Argentina. L’attaccante argentino, infatti, sta vivendo una stagione complicata nella capitale italiana, con prestazioni altalenanti e qualche difficoltà a trovare continuità sotto la guida del tecnico giallorosso.

Il contratto di Dybala scade a giugno 2026, e questo rende il suo futuro una priorità sia per il club sia per il giocatore. Il Boca Juniors, desideroso di rinforzare l’attacco in vista della Coppa Libertadores, ha presentato una proposta iniziale inferiore all’attuale ingaggio del giocatore, pari a circa 8 milioni di euro a stagione. La strategia della società argentina è chiara: convincere Dybala a trasferirsi a parametro zero, garantendosi così un top player senza esborsi eccessivi per il cartellino.

Nonostante la distanza economica tra le richieste del giocatore e le possibilità del Boca, l’interesse rimane vivo. La società sudamericana spera di poter anticipare il trasferimento già a gennaio, così da avere Dybala a disposizione per le prime sfide della competizione continentale. L’eventuale arrivo anticipato permetterebbe a Dybala di ambientarsi velocemente, integrarsi nel gruppo e iniziare a incidere fin da subito nella fase a gironi della Libertadores.

Dal canto suo, l’attaccante argentino dovrà valutare attentamente la proposta, considerando sia le implicazioni sportive che quelle economiche. La permanenza a Roma, infatti, garantirebbe continuità in Serie A e la possibilità di riscattare una stagione finora al di sotto delle aspettative, mentre il trasferimento al Boca rappresenterebbe un ritorno in patria, con nuove sfide e la pressione di un club ambizioso a livello internazionale.

In questo contesto, il futuro di Dybala resta quindi aperto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Joya proseguirà la sua avventura in Serie A o se accetterà la nuova sfida in Sud America. Il dialogo tra il Boca Juniors e l’entourage del giocatore è già iniziato, e tutti gli occhi sono puntati sulle trattative che potrebbero concretizzarsi già nelle prossime settimane, sancendo uno dei trasferimenti più chiacchierati del mercato invernale.