Dybala Roma, il futuro resta un rebus: i giallorossi prendono tempo sul rinnovo

Dybala Roma, congelato il rinnovo dell’argentino: nessuna trattativa in corso, decisione rimandata. Le ultimissime

Il destino di Paulo Dybala resta avvolto nell’incertezza. Nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2026, il rinnovo con la Roma non è al momento una priorità. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza giallorossa ha deciso di congelare la questione: nessuna trattativa in corso, nessun incontro programmato con l’entourage dell’argentino.

Lo stallo non riguarda il valore tecnico della Joya, riconosciuto da tutti, ma la sua fragilità fisica. Dal suo arrivo nell’estate 2022, Dybala si è imposto come leader tecnico e carismatico, ma i continui infortuni hanno minato la sua continuità. La società vuole garanzie sulla tenuta atletica prima di impegnarsi in un rinnovo oneroso. La sua storia clinica parla chiaro: dall’operazione al tendine semitendinoso che lo ha fermato lo scorso anno, fino al recente problema muscolare che lo ha tenuto fuori per tre settimane.

La strategia della Roma è netta: “deciderà il campo”. Prima di aprire qualsiasi tavolo di trattativa, il club vuole risposte concrete in termini di presenze e rendimento lungo una stagione fitta di impegni. L’obiettivo è evitare un ingaggio pesante a bilancio per un calciatore che non offre garanzie di continuità.

Dal canto suo, Dybala ha ribadito più volte la volontà di restare nella Capitale e sarebbe disposto a rivedere i termini economici, anche spalmando l’ingaggio. Ma la palla, ora, è tutta nelle mani della Roma, che osserva e valuta. Le ultime sul rinnovo di Paulo Dybala con la Roma.