Dybala Roma, colpo di scena: l’addio non è più così scontato! I Friedkin pensano al rinnovo, tutto dipenderà da quel fattore: la situazione

La storia tra Paulo Dybala e la Roma potrebbe non essere arrivata ai titoli di coda. Secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime settimane la famiglia Friedkin ha ricominciato a valutare seriamente la possibilità di prolungare il contratto dell’attaccante argentino, oggi in scadenza il 30 giugno 2026. Il nodo principale resta economico: Dybala è tra i giocatori più pagati della rosa, con un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione, e finora non c’era stata una vera accelerazione sul rinnovo. Nel prepartita di Roma-Atalanta, però, il direttore sportivo Ricky Massara ha confermato che esiste un dialogo aperto con i giocatori in scadenza, compreso lo stesso argentino, lasciando quindi la porta aperta a ogni scenario.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Dybala Roma, il fattore marketing pesa nelle riflessioni del club

Sempre secondo il Corriere dello Sport, uno degli elementi che spingono il club a riflettere sul prolungamento è il valore di Dybala anche fuori dal campo. La Joya, infatti, viene considerata un asset strategico sul piano dell’immagine, del richiamo sui tifosi e dell’attrattiva verso sponsor e partner commerciali, soprattutto in una fase simbolicamente importante per il club. La formula allo studio, riferisce il quotidiano, non prevederebbe però una conferma alle cifre attuali: l’idea sarebbe quella di abbassare la parte fissa dell’ingaggio e legare una quota più consistente a bonus su presenze e rendimento, così da tutelare la Roma rispetto ai problemi fisici che hanno spesso limitato il numero 21 nelle ultime stagioni. Si tratta, al momento, di valutazioni in corso e non di un accordo già definito.

Dybala Roma, sullo sfondo restano Turchia e soprattutto il sogno Boca Juniors

Intorno al futuro dell’argentino continuano comunque a muoversi anche piste alternative. Restano vive, secondo la stampa sportiva, le attenzioni dalla Turchia, mentre sul piano emotivo pesa sempre il richiamo del Boca Juniors. A confermarlo indirettamente è stato anche Leandro Paredes, che nelle ultime ore ha ribadito pubblicamente come Dybala abbia voglia di vestire un giorno la maglia xeneize. È un elemento che alimenta le voci, ma non equivale a un’intesa imminente. Per ora, il quadro resta aperto: la Roma riflette, Dybala non ha chiuso la porta, e il rinnovo — che fino a poco tempo fa sembrava improbabile — è tornato davvero tra le opzioni possibili.