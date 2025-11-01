Dybala Roma, magic moment per la Joya! Gasperini lo esalta, adesso deve prendere per mano i giallorossi per puntare alla vetta

Dybala Roma, l’argentino vive un momento d’oro con la Roma: la “Joya” è tornata protagonista e il suo rendimento sta trascinando i giallorossi

Paulo Dybala è in un momento di forma scintillante, come poche altre volte da quando è sbarcato a Roma. Gian Piero Gasperini, dopo Sassuolo-Roma, ha alzato l’asticella, parlando di un “attaccante straordinario” da «almeno 15 gol senza rigori», sottolineando le sue doti di dribbling, tiro e visione di gioco. Con queste armi, la “Joya” prenderà per mano la Roma domani, cercando di mantenerla in vetta alla classifica. Ecco cosa ha scritto La Gazzetta dello Sport



Continuità fisica e tattica: Dybala più vicino alla porta

Dopo un inizio di stagione altalenante, dovuto anche ai postumi dell’infortunio e a un paio di “stop and go”, Dybala ha trovato una continuità quasi inattesa. Quella di domani sarà la sua quarta partita consecutiva da titolare, dopo Inter (77 minuti), Sassuolo (66, «ma potevo tenerlo in campo anche di più», le parole di Gasp) e Parma (90). Ciò che più piace del momento attuale è proprio l’affidabilità fisica e atletica che sta mettendo a disposizione di Gasperini.

In campo, Dybala dovrebbe agire ancora una volta come “punta di sinistra” nel 3-4-1-2 con Cristante incursore, una mossa vincente a Reggio Emilia e nel secondo tempo contro il Parma. In quella posizione, Dybala si trova più vicino alla porta rispetto a quando gioca da trequartista. Esattamente come richiestogli da Gasperini prima della gara con il Sassuolo: «Paulo deve calpestare di più l’area di rigore, lì può essere davvero importante». E così ha fatto nelle ultime tre partite, tra campionato ed Europa League, trovando due reti e un assist, oltre a una serie di giocate che appartengono al suo DNA da campione.



Il Milan, avversario “comodo” e vittima preferita

Il Milan è un avversario “comodo” per Dybala, uno di quelli che gli ha sempre portato fortuna. Non solo per il bel gol della scorsa stagione nel pareggio per 1-1, ma in generale. I rossoneri sono l’avversario più affrontato in carriera dall’argentino (27 partite, con 15 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte), ma anche una delle sue vittime preferite. Al Milan, Paulo ha già segnato dieci reti, fornendo anche sei assist. In totale, 16 partecipazioni al gol, un numero superato solo contro l’Udinese (24 partecipazioni, con 14 reti e 10 assist). Dybala proverà a migliorare questi numeri, considerando che in campionato, da quando è alla Roma, contro i rossoneri non ha mai perso (una vittoria e tre pareggi; nelle due sconfitte del 2023/24 era assente per infortunio). L’obiettivo è tenere ancora ben salda la Roma in vetta.

