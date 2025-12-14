Dybala Roma, Gasperini svela le condizioni della Joya in vista della sfida contro il Como: ecco le parole

Dybala Roma, Gasperini in conferenza fa il punto sulla Joya per la partita contro il Como: ecco cosa ha detto il tecnico

Alla vigilia della sfida contro il Como, in programma domani sera alle 20:45, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore della Roma ha fatto il punto sulla condizione della squadra, soffermandosi in particolare sulla situazione di Paulo Dybala.

Il tecnico giallorosso ha mantenuto prudenza riguardo alla disponibilità dell’argentino, spiegando che la decisione definitiva sarà presa soltanto dopo l’ultima sessione di allenamento. Gasperini ha comunque ribadito quanto la presenza della Joya sia determinante, sottolineando la sua capacità di incidere in maniera decisiva quando è al meglio della forma.

La Roma attende dunque l’esito dell’allenamento odierno per capire se Dybala potrà partire titolare o almeno essere inserito tra i convocati. Anche un rientro parziale rappresenterebbe un’arma preziosa per le ambizioni della squadra, che punta a consolidare il proprio percorso in campionato.

PAROLE – «Dybala? C’è ancora l’allenamento di oggi quindi valuteremo. Di certo quando sta bene è un giocatore determinante, su questo non c’è dubbio».

