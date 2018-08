Dybala e Ronaldo segnano in campo e scherzano fuori: sembrano fatti l’uno per l’altro e sono pronti a sconvolgere in Italia e Europa

Qualche appassionato di settimana enigmistica ha coniato il termine Dybaldo per unire i due fenomeni bianconeri che faranno impazzire i tifosi della Juve. Dybala e Ronaldo è la coppia che può fare grande questa Juve e, a confronto di altre coppie in Italia, non ha rivali. Questione di numeri e fascino. Ronaldo segna almeno 10 gol in Champions da sette stagioni mentre Dybala ha firmato 22 volte nell’ultimo campionato quasi senza dare l’impressione di farlo. Dybala è un campione, Ronaldo è un marziano ma sono considerati testimonial pubblicitari ideali, hanno un’esultanza iconica e sono molto attivi sui social dove non hanno perso tempo a postare una foto insieme che ha fruttato quasi 10 milioni di like.

Allegri ha fatto capire che il 7 e il 10 bianconero si incroceranno spesso: «Ronaldo e Dybala hanno lavorato bene e davanti abbiamo giocato senza centravanti come facevamo al mio primo anno di Juve». Una Juve in movimento dove Ronaldo parte centrale ma si sposta a sinistra e Dybala che fluttua in tutte le zone del campo. La storia dice anche che con le coppie d’attacco in bianconero ci si trova bene nel tempo. Charles e Sivori erano diversissimi ma in campo facevano paura, idem Boniek e Platini. Ravanelli e Vialli sono la coppia dell’ultima Champions bianconera contro l’Ajax nel 1996. Per la coppia più forte in epoca contemporanea invece suonare a Del Piero-Trezeguet, due campioni del mondo. Ronaldo e Dybala proveranno a superarli.