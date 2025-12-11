Dzeko Fiorentina, possibile una separazione a gennaio? L’indiscrezione chiarisce il futuro dell’attaccante bosniaco

Dzeko Fiorentina, una separazione tra il bosniaco e la Viola resta assolutamente possibile. A gennaio l’attaccante potrebbe salutare i toscani

La situazione della Fiorentina sul fronte sportivo è diventata sempre più delicata, e al centro delle attenzioni c’è il futuro di Dzeko. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il direttore sportivo Michele Moretto ha tracciato un quadro chiaro del momento che vive il club viola, sottolineando come la classifica attuale – con la squadra ultima – renda indispensabile una scossa già a partire dalla sessione di gennaio.

Secondo Moretto, la Fiorentina sta valutando operazioni significative sia in entrata sia in uscita per modificare volto e rendimento della rosa. In questo contesto, il destino di Dzeko appare centrale. L’attaccante bosniaco, arrivato con grandi aspettative, potrebbe lasciare Firenze già nella prossima finestra di mercato. La possibilità di un addio anticipato è concreta e la società sta monitorando con attenzione eventuali offerte e soluzioni per trovare la soluzione migliore sia per il giocatore sia per il club.

Moretto ha chiarito che non si tratta di una situazione isolata: altri calciatori della Fiorentina sono in bilico e potrebbero essere coinvolti in possibili cessioni. Tuttavia, tra i punti fermi della squadra c’è Moise Kean, considerato un elemento imprescindibile almeno fino a giugno. Diverso, invece, il discorso legato a Dzeko, su cui il club mantiene gli occhi ben aperti, pronto a valutare qualsiasi opportunità che possa rappresentare un vantaggio tattico o economico per la società.

La possibile partenza di Dzeko a gennaio rappresenterebbe un cambiamento significativo nello scacchiere di Italiano, che dovrebbe ridefinire l’attacco e le strategie offensive. L’esperienza e la capacità realizzativa dell’attaccante bosniaco sono state determinanti in molte partite, ma la situazione complessiva della squadra impone scelte che vanno oltre i singoli. La Fiorentina cerca dunque di bilanciare esigenze tecniche, economiche e di gestione dello spogliatoio, in un mercato invernale che si annuncia frenetico.

In sintesi, il futuro di Dzeko resta un punto interrogativo aperto. La società viola ha le idee chiare: intervenire con decisione sul mercato per cambiare il volto della squadra, ridare fiducia ai tifosi e provare a risalire la classifica. Gennaio sarà quindi un mese cruciale, non solo per le trattative in entrata e uscita, ma anche per definire il destino di un giocatore simbolo come Dzeko, che potrebbe segnare una svolta significativa nella stagione della Fiorentina.