Dzeko Fiorentina, possibile addio a gennaio? Questo club di Serie A ha messo nel mirino l’attaccante bosniaco. Le ultime sulla trattativa

Dzeko potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio. Su di lui si è inserito anche il Cagliari, alla ricerca di un attaccante per sostituire Belotti

Il Cagliari continua a muoversi con grande attenzione sul mercato invernale, consapevole della necessità di rinforzare il reparto offensivo con un profilo affidabile ed esperto. L’obiettivo della dirigenza rossoblù è quello di individuare un attaccante capace di alternarsi con Gennaro Borrelli, garantendo soluzioni diverse in avanti e maggiore incisività sotto porta. La necessità di intervenire è diventata ancora più evidente dopo l’infortunio di Andrea Belotti, che ha ridotto in modo significativo le opzioni offensive a disposizione dello staff tecnico.

In questo contesto prende forma un’idea tanto suggestiva quanto complessa: Dzeko. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Guido Angelozzi starebbe valutando anche il nome di Edin Dzeko, un attaccante che non ha certo bisogno di presentazioni. Il centravanti bosniaco rappresenterebbe una soluzione di grande fascino, capace di portare esperienza internazionale, personalità e leadership in uno spogliatoio impegnato nella lotta per la salvezza.

La stagione di Dzeko a Firenze, però, non sta andando secondo le aspettative. Tra un minutaggio ridotto, qualche difficoltà ambientale e una condizione fisica non sempre brillante, il rendimento dell’ex bomber di Roma e Inter è stato al di sotto delle attese iniziali. Proprio per questo motivo, un suo possibile addio nel mercato di gennaio non viene escluso, aprendo scenari interessanti anche per club come il Cagliari, alla ricerca di un attaccante di peso per la seconda parte di stagione.

L’eventuale arrivo di Dzeko in Sardegna rappresenterebbe una svolta sia dal punto di vista tecnico che carismatico. La sua presenza garantirebbe un riferimento costante in area di rigore, oltre alla capacità di leggere i momenti della partita e gestire la pressione nei frangenti decisivi. Qualità che potrebbero rivelarsi determinanti in un campionato equilibrato e complesso come la Serie A.

Dal punto di vista tattico, Dzeko potrebbe alternarsi con Borrelli, permettendo all’allenatore Pisacane di variare soluzioni offensive e di gestire al meglio le energie dei propri attaccanti. Resta però da valutare la fattibilità economica dell’operazione: l’ingaggio del bosniaco e le sue condizioni fisiche saranno aspetti centrali nella valutazione finale. Fondamentale sarà anche la volontà del giocatore, chiamato a decidere se rimettersi in gioco in un contesto diverso, dove potrebbe tornare protagonista.

Angelozzi, intanto, continua a monitorare il mercato senza forzare i tempi. Dzeko resta un’idea affascinante, carica di significato e suggestione, che il Cagliari tiene sullo sfondo in attesa di capire se potrà trasformarsi in una concreta opportunità per rinforzare l’attacco nella seconda parte della stagione.