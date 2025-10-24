Dzeko Fiorentina, a Vienna il bosniaco si è preso la scena con l’ennesima prestazione di livello. Ora ha un obiettivo molto chiaro: ecco quale

Dzeko Fiorentina: il “Diamante bosniaco” torna a brillare sotto il cielo di Vienna. L’attaccante ora punta a convincere Pioli

Trentanove anni, sette mesi e sei giorni, ma ancora la stessa fame di gol. Edin Dzeko continua a essere sinonimo di concretezza e carisma, e la sua ultima prova lo conferma pienamente. Nella serata piovosa di Vienna, il gol del 2-0 firmato da Dzeko ha permesso alla Fiorentina di blindare il successo contro il Rapid, dopo la rete iniziale di Ndour. Una vittoria costruita con equilibrio e personalità, in cui l’attaccante bosniaco ha mostrato di poter ancora essere decisivo ai massimi livelli.

Per Dzeko, quello dell’Allianz Stadion è stato il secondo gol stagionale: il primo era arrivato nel 3-2 del preliminare di ritorno contro il Polissya. Stavolta, schierato accanto a Piccoli, il centravanti ha saputo alternare i movimenti da finalizzatore puro a quelli di rifinitore, dimostrando una crescente intesa con il compagno di reparto. Emblematico anche il gol: un destro preciso nato dal cross del giovanissimo Niccolò Fortini, classe 2006, che ha servito l’assist al veterano bosniaco. Un passaggio di testimone simbolico tra il futuro e la storia recente del calcio europeo.

Soprannominato in patria Bosanski dijamant, “il diamante bosniaco”, Dzeko continua ad arricchire una carriera straordinaria: 29 gol in Champions League, 24 in Europa League e Coppa UEFA, e ora 3 in Conference League. Numeri da bomber di razza, che raccontano un percorso costellato di reti e leadership. Tuttavia, per Dzeko e per la Fiorentina, la sfida più importante inizia ora: quella del campionato. In Serie A, infatti, l’ex Fenerbahce è stato finora impiegato col contagocce — appena 61 minuti distribuiti in sei presenze, mai oltre un tempo di gioco, come accaduto contro il Napoli.

Il tecnico Pioli sa bene di poter contare su un giocatore di esperienza e qualità, ma servirà inserirlo con continuità nel progetto tattico viola. La Fiorentina, che ambisce a una stagione da protagonista in Italia e in Europa, ha bisogno di un Dzeko capace non solo di segnare, ma anche di guidare il reparto offensivo con la sua intelligenza tattica.

A Vienna si è visto un Dzeko in evidente crescita fisica e mentale: 76 minuti di gioco, grande lucidità e presenza costante in entrambe le fasi. La sua prova è stata uno dei segnali più positivi per i gigliati. Se continuerà su questa strada, il “diamante bosniaco” potrà tornare a brillare anche in Serie A, regalando alla Fiorentina gol, esperienza e la mentalità del grande campione. LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno