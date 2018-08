Le parole di Edin Dzeko al termine di Torino-Roma, match valido per la prima giornata di Serie A Tim 2018/2019

Edin Dzeko, attaccante della Roma, autore del gol vittoria nel match contro il Torino, è stato intervista da Sky Sport al termine della gara: «Mi hanno messo un cross bellissimo ed io sono riuscito a fare un gol ancora più bello. Se è alla Van Basten? Forse sì, ma l’anno scorso ne ho fatto uno ancora più bello. La partita? E’ sempre difficile in casa del Torino, abbiamo sofferto ma anche avuto tante occasioni. C’è bisogno che tutti abbiano la stessa mentalità e lo stesso atteggiamento. Siamo stati in difficoltà, ma bisogna stati bravi a soffrire insieme e alla fine vincere».

Il bosniaco continua: «La rete? Speravo che Kluivert la mettesse sul secondo palo e io poi l’ho presa benissimo. Cosa ho pensato? Niente, era l’ultimo minuto e se l’avessi stoppata di certo non avrei segnato. Condizione fisica? Pensavo che sarebbe stata una gara dura, faceva molto caldo. Non siamo stati brillanti come saremo tra 2 o 3 partite. L’importante era ottenere i tre punti. Kluivert? Può giocare a destra e sinistra, quando è entrato ha cambiato la gara».