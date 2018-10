Dzeko, prima tripletta in Champions: «Il ritiro ha fatto bene alla Roma»

Dzeko ne fa tre al Viktoria Plzen, termina il digiuno di inizio stagione: 5-0 in Champions e prima tripletta

Due anni fa, in Europa League, Edin Dzeko siglava una tripletta con la maglia della Roma al Viktoria Plzen. Oggi, in Champions, l’attaccante bosniaco della Roma si è ripetuto nella seconda giornata del girone. Tre gol di Dzeko al Viktoria Plzen, ritorno al gol 43 giorni dopo la rete in casa del Torino che aveva dato i tre punti alla Roma nella prima giornata di Serie A. Termina il digiuno di gol per Dzeko, autore di una tripletta nel 5-0 odierno della Roma alla squadra ceca in Champions League.

Queste le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante della Roma ai microfoni di Sky: «Conosco bene il Viktoria Plzen, è una formazione che ho sfidato anche ai tempi in cui giocavo nel campionato della Repubblica Ceca. Sono molto contento per la prima tripletta in Champions League. Il ritiro della settimana scorsa ci ha fatto bene, è stata un’occasione che ci ha permesso di riunirci tutti insieme e ci siamo detti che così non andava bene. Abbiamo vinto le ultime tre partite da quel momento, ma penso che ancora non siamo vicini al nostro massimo potenziale. Le tre vittorie ci danno più fiducia e vogliamo continuare anche per la prossima partita prima della sosta».