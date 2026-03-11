Connect with us
È il vero desiderio di Chivu, Marotta lo accontenta: gioca in Serie A

4 minuti ago

Chivu Inter Marotta

Chivu ha già espresso un desiderio per il calciomercato e Marotta è disposto ad accontentarlo: gioca in Serie A

È il grande desiderio di Chivu. L’Inter inizia a pianificare le mosse di mercato ed ha una priorità per esaudire la richiesta del proprio allenatore.

È tempo di programmazione e Marotta sa già che lo attende un’estate particolarmente movimentata. Le uscite, se non altro per i calciatori in scadenza, saranno molteplici e quindi saranno tanti anche i calciatori da dover inserire in rosa. Oltre al ruolo per ruolo (uno entra, uno esce), la dirigenza nerazzurra ha in mente di andare a prendere calciatori con caratteristiche diverse, qualche profilo che in questa stagione è mancato alla squadra.

In particolare, Christian Chivu ha indicato una priorità assoluta: un centrocampista fisico, un giocatore con caratteristiche di rottura, che non disdegna però le incursioni nella metà campo avversaria. Un identikit che è facile accostare a Manu Koné, centrocampista francese della Roma che l’Inter ha trattato la scorsa estate, senza però riuscire a portarlo a Milano. Un nuovo tentativo verrà fatto nel prossimo calciomercato, ma il tecnico dell’Inter ha già fatto anche il nome alternativo e gioca sempre in Serie A.

L’Inter guarda in Serie A: è il centrocampista indicato da Marotta

Se arrivare a Koné, corteggiato anche dal Paris Saint-Germain, dovesse rivelarsi troppo complicato, l’Inter avrebbe già pronta l’alternativa gradita a Chivu: Mandela Keita.

Mandela Keita Inter
Keita è l’alternativa a Kone (Instagram Mandela Keita) – Calcionews24.com

Classe 2002, appena 23 anni, già protagonista con la maglia del Parma da due stagioni: lo scorso anno Chivu lo ha potuto apprezzare durante la breve esperienza alla guida dei ducali e ne è rimasto particolarmente colpito. Sensazioni che non sono cambiato guardandolo a distanza: quest’anno il centrocampista belga è stato l’insostituibile di Cuesta, saltando soltanto una partita per infortunio.

Ventisette apparizioni su ventotto, con prestazioni quasi sempre convincenti: muscoli e forza fisica a disposizione della propria squadra, ottima capacità di lettura, specializzato nel recupero palla. Proprio il profilo che serve all’Inter secondo Chivu. Ecco perché il suo nome è in cima alle preferenze dell’allenatore rumeno che ha già fatto la sua richiesta alla società. Vuole un centrocampista come Keita e Marotta è pronto a soddisfarlo. Il Parma lo valuta almeno venti milioni di euro, una cifra che non spaventa i nerazzurri che potrebbero provare ad inserire nella trattativa anche qualche giovane. Un’unica preoccupazione: Keita è apprezzato anche in Premier League e questo potrebbe rovinare i piani dell’Inter e di Chivu.

