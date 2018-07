La Francia è la prima squadra da 36 anni a questa parte a segnare 6 gol tirando 6 volte consecutive nello specchio della porta

La Francia passa in semifinale ai Mondiali 2018 battendo l’Uruguay per 2 a 0. Decisivi i gol di Varane e Griezmann, che approfitta di una papera clamorosa del portiere Muslera. I Blues hanno dimostrato di essere dei seri candidati alla vittoria finale e lo dimostra la loro freddezza sotto porta. La Francia è infatti la prima squadra dal 1982 a realizzare 6 gol con 6 tiri consecutivi nello specchio in una Coppa del Mondo. Meglio dei transalpini ha fatto solo il Brasile (7 gol con 7 tiri in porta di fila) ai Mondiali di Spagna. La Francia può inoltre contare su Mbappé, il secondo giocatore più giovane a segnare un doppietta nella più importante competizione per Nazionali. Il primo a raggiungere questo traguardo è stato la leggenda del calcio Pelè a 17 anni e 244 giorni.