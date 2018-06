Mbappé con la doppietta contro l’Argentina è il secondo under 20 dopo Pelé a segnare due gol nella stessa partita ad un Mondiale

Kylian Mbappé è diventato ufficialmente un fenomeno mondiale alla pari di Cristiano Ronaldo e Messi. L’attaccante francese è stato quest’anno il più giovane cannoniere europeo (21 gol in 46 presenze) e con la doppietta contro l’Argentina ha battuto l’ennesimo record. Il bomber del Paris Saint Germain è infatti il secondo under 20 a segnare una doppietta in un Mondiale. Prima di lui c’era riuscito solamente una leggenda del calcio come Pelé. Il brasiliano ottenne questo primato mettendo la palla in rete in tre occasioni nella semifinale contro la Francia ai Mondiali di Svezia del 1958. All’epoca Pelé aveva 17 anni e 244 giorni. Mbappé con 3 gol segnati in 4 presenze sale al terzo posto nella classifica dei marcatori per questa Coppa del Mondo in condivisione con Diego Costa e Denis Cheryshev.