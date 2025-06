Ecuador-Brasile, la prima volta di Carlo Ancelotti: «Sarà un ottimo test»

Questa notte il debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile contro l’Ecuador: le parole del ct dei verdeoro

Guayaquil si prepara a ospitare una sfida cruciale per le Eliminatórias Sudamericane verso il Mondiale 2026: stanotte (alle 20:00 ora di Brasília, l’1:00 italiana di venerdì) l’Ecuador di Félix Sánchez Bas attende il Brasile di Carlo Ancelotti. Per il tecnico italiano, si tratta di uno dei primi banchi di prova significativi sulla panchina di una nazionale, un’esperienza che ha definito «molto bella per la mia carriera».

Nella conferenza stampa della vigilia, tenutasi mercoledì, Ancelotti non ha nascosto l’entusiasmo e la determinazione. «Allenare una selezione per la prima volta, e ancor più quella del Brasile, che non è una qualsiasi ma storica, mi dà una grande illusione e motivazione per fare il miglior lavoro possibile e tentare di raggiungere l’obiettivo finale» ha dichiarato l’ex allenatore del Real Madrid. Parole che trasudano consapevolezza del prestigio dell’incarico e fiducia nel materiale a disposizione: «Mi dà molta fiducia ciò che vedo, i giocatori, la voglia che hanno di vestire la maglia gialla».

Nonostante il poco tempo a disposizione per lavorare con il gruppo al completo, le aspettative di Ancelotti sul campo sono chiare: «Voglio una squadra che lotti, che giochi un buon calcio. Abbiamo molti giocatori con capacità straordinarie e vogliamo vederlo». Tuttavia, il tecnico di Reggiolo ha mostrato grande rispetto per gli avversari odierni. «L’Ecuador sta giocando bene ed è organizzato» ha ammesso, definendo la partita al Monumental Isidro Romero Carbo come «un ottimo test» per la sua Seleção. L’attenzione è dunque massima per un Brasile che, sotto la nuova guida tecnica, cerca conferme importanti nel suo cammino verso la prossima Coppa del Mondo, affrontando un avversario tradizionalmente ostico tra le mura amiche.