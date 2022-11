Ecuador, Castillo escluso dal Mondiale: il motivo è incredibile

Byron Castillo Segura, giocatore dell’Ecuador, è stato escluso dai convocati per il prossimo Mondiale. Ecco il motivo

Castillo è stato escluso dall’Ecuador per il prossimo Mondiale. Il giocatore, infatti, non avrebbe un regolare passaporto ecuadoriano e il caso è ancora in corso. Ecco il comunicato.

COMUNICATO – La sentenza del Tas semina illegittimamente un dubbio sul contenuto del suo passaporto che potrebbe pregiudicare non solo l’avanzamento della squadra in questo Mondiale ma anche la partecipazione alla prossima edizione. Il nostro impegno è quello di esaurire tutte le risorse che la legge ci concede per dimostrare il nostro corretto comportamento e riparare a questa situazione ingiusta e dolorosa, qualsiasi sia la sede in cui dovremo farlo.