Simone Edera ha firmato il rinnovo di contratto con il Torino, il giovane attaccante ha prolungato l’accordo in maniera ufficiale

Simone Edera continuerà la sua avventura nel Torino. Cresciuto nel vivaio dei granata, ha esordito in Serie A con Mihajlovic e ha pure segnato il suo primo gol nella massima divisione italiana. Ora il sogno continua perché è ufficiale il rinnovo di contratto.

L’attaccante ha prolungato l’accordo fino al giugno del 2023, come si legge sul sito ufficiale dei piemontesi. Quest’anno per lui è stato quello della consacrazione: quattordici gare e un gol in A, tre gare e un gol in Coppa Italia.