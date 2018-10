Elezioni FIGC: Gravina presidente, ma come? Le ultime in diretta live

Elezioni FIGC: è il giorno di Gabriele Gravina. L’ex numero uno della Lega Pro sarà eletto presidente, resta solo da capire come. Ecco tutte le ultime novità in diretta live

Il giorno è arrivato: oggi verrà nominato il nuovo presidente della FIGC. Nessuna sorpresa all’orizzonte: il nome designato è quello di Gabriele Gravina, ex presidente della Lega Pro, unico candidato all’incarico. Gravina, che prenderà il posto del commissario straordinario Roberto Fabbricini, arrivato circa un anno fa dopo le dimissioni di Carlo Tavecchio in seguito alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, potrebbe essere eletto direttamente al primo scrutinio. Di fatto, oltre ai voti della Lega Pro, l’attuale candidato alla presidenza dovrebbe ottenere la convergenza anche di altre leghe. Alle 11 ci sarà la prima votazione e serviranno i tre quarti dei voti necessari, in caso di mancato raggiungimento del quorum via alla seconda (nel primo pomeriggio) con i due terzi di voti necessari. Eventualmente potrebbe anche esservi un terzo scrutinio a maggioranza assoluta.

Queste le parole di Fabbricini a pochi minuti dall’inizio della prima votazione: «Secondo me sarebbe un bel segnale se Gravina passasse direttamente alla prima votazione. Cosa non rifarei del mio mandato? Probabilmente la Serie B a 19 squadre, se non altro per le polemiche che ha scaturito». Finita un’era, ne è già pronta un’altra: seguiranno aggiornamenti.