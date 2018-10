Elezioni FIGC: Moratti candidato presidente col sostegno della Juve?

Elezioni FIGC: pranzo tra Massimo Moratti, Andrea Agnelli e Gaetano Micciché. L’ex numero uno dell’Inter possibile candidato presidente federale col sostegno anche della Juve

Clamoroso, ma non impossibile: Massimo Moratti nuovo presidente della FIGC con il sostegno della Serie A e, soprattutto, anche della Juventus di Andrea Agnelli? L’idea, circolata proprio negli ultimi minuti, starebbe prendendo piede in vista del prossimo 9 ottobre, quando è fissata l’elezione del nuovo numero uno della Federazione (al momento commissariata). A pochi giorni dal voto, è bene precisarlo, non c’è ancora un candidato forte di bandiera: la Lega di Serie A, sfumata l’ipotesi Beppe Marotta (il quasi ex direttore generale della Juve ha già fatto sapere di non avere intenzione di candidarsi), cerca allora un possibile nome forte. Stando alle ultime proprio l’ex presidente dell’Inter potrebbe rispondere a tale esigenza.

Per questa ragione, riferiscono fonti Sky Sport, oggi a pranzo si terrà un incontro di sostanziale importanza tra Moratti, il presidente della Lega di A Gaetano Micciché ed il numero uno della Juventus Andrea Agnelli. In tale sede potrebbe essere presentata all’ex patron nerazzurro la proposta di candidatura, a cui Moratti potrebbe anche rispondere positivamente. Con i voti della A a fare da traino, il petroliere milanese diventerebbe di certo il nome forte in vista delle prossime elezioni. A sostenerlo ci sarebbe anche la stessa Juve di cui Moratti è stato avversario ai tempi di Calciopoli nel 2006: strano a dirsi, ma tant’è…