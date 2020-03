Emergenza Coronavirus, Deschamps: «Sugli Europei in Italia…» – VIDEO

Emergenza Coronavirus: Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato così degli Europei in Italia. Le sue dichiarazioni

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha rilasciato un’intervista, parlando anche degli Europei in Italia dopo l’emergenza Coronavirus. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

EUROPEI – «Non saprei dire se sia meglio giocare gli Europei in più paesi oppure in uno soltanto. Se si dovesse giocare in Italia non saprei dire se sarebbe la decisione giusta. Ci adatteremo. Adesso c’è un nuovo problema da affrontare ma ci adatteremo».