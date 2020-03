Emergenza Coronavirus, il Brescia si ferma: il comunicato

Emergenza Coronavirus: anche il Brescia ha deciso di interrompere gli allenamenti. Questo il comunicato delle Rondinelle

Come molte squadre hanno fatto nella giornata di ieri, anche il Brescia ha deciso di interrompere gli allenamenti vista l’emergenza Coronavirus. Il comunicato del club di Cellino.

«La società Brescia Calcio, in seguito a quanto discusso nella conference call dei medici delle squadre di serie A tenutasi nel pomeriggio di ieri, comunica la sospensione degli allenamenti per sette giorni. Ripresa prevista per mercoledì 18 marzo».