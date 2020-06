Emerson Palmieri Juve, si tratta con il Chelsea: i bianconeri cercano di rinforzare la fascia sinistra, ma bisogna anticipare l’Inter

C’è qualche problema sulla corsia sinistra, dunque mister Sarri dovrà fare attenzione in questo finale di campionato. Ad ogni modo la Juventus si sta già muovendo sul mercato, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Per la corsia sinistra piace Emerson Palmieri, italo-brasiliano ex Roma attualmente al Chelsea. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il giocatore è considerato il vice di Alex Sandro e i bianconeri stanno già trattando con la società londinese per poter anticipare l’Inter.