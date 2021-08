Emerson Palmieri, spunta anche il Lione: le ultime sul terzino

Nella corsa ad Emerson Palmieri spunta anche il Lione: ecco le ultime sul terzino obiettivo di mercato del Napoli

Emerson Palmieri è finito nel mirino del Lione. Il terzino del Chelsea, campione d’Europa con i Blues e con l’Italia di Mancini ad Euro 2020, è da tempo nel mirino di squadre italiane, una su tutti il Napoli di Luciano Spalletti.

Come riportato da Fabrizio Romano, anche il Lione sarebbe in corsa per il terzino: è uno dei nomi in lizza. Intanto, sempre in chiave Chelsea, Zappacosta avrebbe diverse proposte dai club italiani.