L’attaccante dell’Empoli La Gumina è ancora una volta titolare con Iachini. Stavolta al posto di Zajc, uno dei migliori fin qui. Che sia il vero motivo dell’esonero di Andreazzoli?

L’Empoli affronterà oggi l’Atalanta in una gara importantissima per la sua rincorsa salvezza. L’arrivo di Iachini al posto di Andreazzoli ha dato nuova verve ai toscani, reduci dall’ottima vittoria sul campo dell’Udinese. Un esonero quello del tecnico della promozione in Serie A che in molti non si aspettavano. Il gioco della squadra era sempre stato all’altezza del massimo campionato, spesso incentrato sul possesso palla e la rapidità di gioco. Ma la carenza di punti è state decisiva e il 5-1 contro il Napoli ha giustificato l’esonero. Ma potrebbe esserci un’altra motivazione e porterebbe al nome di Antonino La Gumina.

L’attaccante di Palermo è stato l’acquisto più costoso della storia dell‘Empoli. Arrivato per ben 9 milioni dai rosanero, non ha soddisfatto Andreazzoli, deludendo rispetto alle aspettative. Così, il tecnico di Massa l’ha messo progressivamente fuori dai titolari, puntando spesso su una formazione con l’unica punta Caputo sostenuto da due trequartisti come Zajc e Krunic o Uçan. L’arrivo di Iachini ha sostanzialmente ribaltato le gerarchie. Subito La Gumina titolare contro l’Udinese e nella formazione di oggi addirittura cambio di modulo: 3-5-2, fuori Zajc che fin qui aveva sorpreso tutti e dentro proprio il palermitano. Che il motivo dell’esonero fosse anche legato al calciatore? Che il rischio di una perdita di investimento per una piccola realtà come quella empolese sia stata decisiva per Andreazzoli? Solo le prestazioni dell’attaccante sapranno dirci la verità, fatto sta che adesso è il momento di La Gumina e il giovane classe ’96 dovrà dimostrare di essere all’altezza.