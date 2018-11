Empoli-Atalanta 1-2, risultato e diretta live – Serie A 2018/2019

Empoli-Atalanta, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Empoli di Beppe Iachini ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione della 13ª giornata di Serie A. I toscani sono terz’ultimi in classifica con 9 punti a pari merito con l’Udinese, e hanno ottenuto fino a questo momento 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. L’Atalanta, invece, occupa il’8° posto con 18 punti, in seguito a 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

L’attaccante Franceco Caputo è il miglior realizzatore degli azzurri con 6 goal in 12 presenze, mentre il Papu Gomez è il giocatore più prolifico dei bergamaschi con 4 reti in campionato. Una partita che servirà a testare lo stato di forma di entrambe le squadre, con l’Empoli reduce da 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate, mentre l’Atalanta viene da una serie positiva con 4 vittorie nelle ultime 4 giornate.

Empoli-Atalanta 1-2: tabellino

MARCATORI: pt 33′ Freuler, 39′ Hatebour, 42′ La Gumina

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Pasqual; Veseli, Bennacer, Traoré; Krunic; La Gumina, Caputo. Allenatore: Iachini

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

NOTE: ammoniti Veseli, Masiello

Empoli-Atalanta: diretta live e sintesi

42′ GOL DI LA GUMINA

39′ GOL DELL’ATALANTA CON HATEBOER. L’Empoli sbaglia il rigore con Caputo e l’Atalanta riparte approfittando del momentaneo stato di smarrimento della difesa avversaria e sigla il gol del 0-2

38′ Sul dischetto Caputo che tira sulla traversa

36′ Empoli reclama rigore per tocco di palla con le braccia di Masiello. Manganiello chiede supporto del VAR. Rigore per l’Empoli e ammonizione per Masiello

35′ Calcio d’angolo per l’Empoli, Berisha spazza fuori con i pugni

33′ GOL DELL’ATALANTA CON FREULER. licic col tacco serve Hateboer e mette in mezzo. Maietta in scivolata tocca la palla e Freuler ne approfitta.

30′ Toloi prova da lontano, impatta abbastanza bene la palla ma non riesce a trovare lo specchio della porta

28′ Ilicic per Toloi, con quest’ultimo che tutta questa prima frazione di gioco sta dando un grande apporto al reparto offensivo della propria squadra

27′ Krunic riparte e l’Empoli riesce quasi a trovare il gol con Caputo, ma Berisha dopo aver perso inizialmente il tempo, riesce a recuperare. Rischio per l’Atalanta

26′ Masiello trova il varco per Gosens e cerca di pressare alla ricerca del gol del vantaggio

24′ Ammonito Veseli, calcio di punizione per l’Atalanta

23′ Caputo cerca di trovare Krunic, ma la difesa dell’Empoli riesce a leggere bene l’azione e respingere fuori

22′ Punizione per l’Empoli dopo fallo su La Gumina

20′ Lancio profondo di Di Lorenzo che dopo aver perso palla, si butta a riprenderla e la trova, salvo poi non riuscire a trovare nessun compagno di squadra

18′ Calcio d’angolo per l’Atalanta con Papu Gomez che tira sul primo palo.

15′ Bella ripartenza dell’Empoli con Traorè che spinge la propria squadra a crearsi un varco tra la difesa dell’Atalanta. Djimsiti, però, mostra ancora una volta di essere in piena forma e spedisce in calcio d’angolo

12′ Fallo di Maietta su Ilicic. Calcio di punizione per l’Atalanta con i bergamaschi che sfiorano il gol del vantaggio

9′ L’Atalanta prova a farsi nuovamente pericolosa con Gomez e Gosens, ma Provedel para in tutta tranquillità

7′ Occasione per l’Empoli con La Gumina prova a trovare il gol del vantaggio dopo un bel passaggio di Pasqual. Berisha, però, si fa trovare pronto e para agevolmente

6′ Di nuovo calcio d’angolo per l’Empoli che da qualche minuto rimane in pianta stabile nell’area avversaria

5′ Batte Bennacer cerca il primo palo, ma la difesa spazza palla agevolmente

4′ Calcio d’angolo per l’Empoli che riesce finalmente a proporsi nella metà area avversaria con Krunic

3′ Ilicic prova a crearsi un varco tra la difesa avversaria, ma trova muro

2′ Atalanta si mostra subito pericoloso, provando a pressare nella metà area avversaria

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Empoli e Atalanta

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Empoli-Atalanta.

Empoli-Atalanta: formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Pasqual; Veseli, Bennacer, Traoré; Krunic; La Gumina, Caputo. A disposizione: Terracciano, Veseli, Pasqual, Rasmussen, Untersee, Capezzi, Jakupovic, Mchedlidze, Brighi, Ucan, Mraz, Zajc. Allenatore: Iachini

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Gollini, F. Rossi, Mancini, Djimsiti, Bettella, Castagne, Valzania, Pessina, Pasalic, F. Rigoni, Adnan, Reca. Allenatore: Gasperini

Empoli-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Iachini potrebbe confermare la formazione che ha vinto l’ultimo turno di campionato, con Antonelli schierato ancora sulla sinistra e Di Lorenzo sulla destra. In regia Bennacer potrebbe essere favorito a Capezzi, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Traorè e Acquah. In attacco Caputo, sostenuto dai trequartisti Zajc e Krunic.

Gasperini, invece, può contare sui recuperi di Masiello e Palomino, con quest’ultimo che si gioca il ruolo con Mancini e Djimsiti per completare il terzetto di difesa. Sulle fasce Hateboer e Gosens, in mezzo al campo Freuler e De Roon. Davanti Zapata e Gomez, con Ilicic alle spalle. In porta conferma Berisha. Non convocato, invece, Barrow per via di un problema all’occhio.

Empoli (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Bennacer, Traoré; Krunic, Zajc; Caputo. A disposizione: Terracciano, Veseli, Pasqual, Rasmussen, Untersee, Capezzi, Jakupovic, Mchedlidze, Brighi, Ucan, Mraz, La Gumina. Allenatore: Iachini

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. A disposizione: Gollini, F. Rossi, Mancini, Djimsiti, Bettella, Castagne, Valzania, Pessina, Pasalic, F. Rigoni, Adnan, Reca. Allenatore: Gasperini

Empoli – Atalanta: i precedenti del match

Empoli e Atalanta si sono affrontate fino a questo momento soltanto in 16 gare nel campionato di Serie A, segnando 7 pareggi, 2 vittorie per gli azzurri e 7 vittorie per i nerazzurri. L’ultima vittoria dell’Atalanta allo stadio Carlo Castellani di Empoli risale alla scorsa stagione, quando ha vinto 0-1 grazie al gol di Gómez. L’ultimo trionfo casalingo dell’Empoli contro i nerazzurri, invece, risale alla stagione 2006-2007, quando i toscani vinsero 2-0 con le reti di Saudati e Almirón.

Empoli – Atalanta: l’arbitro del match

Sarà il signor Manganiello di Pinerolo l’arbitro che dirigerà il match tra Empoli e Atalanta, in programma domenica 25 novembre alle ore 15.00. È la prima volta che Manganiello arbitrerà gli azzurri in serie A, mentre si sono già incontrati in serie B non portando tanto fortuna. Nelle quattro precedenti occasioni in cui il fischietto di Pinerolo ha trovato gli azzurri, infatti, l’Empoli ha perso due volte, un pareggio e una sola vittoria. Dall’altro canto l’ultimo precedente di Manganiello con l’Atalanta risale alla terza giornata dello scorso campionato di A, con i bergamaschi che hanno vinto 2-1 contro il Sassuolo. Al Var, invece, ci sarà Massa di Imperia.

Empoli-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

