Baldanzi: «Felice di giocare in A con l’Empoli. Sogni? Essere allenato da Klopp»

Tommaso Baldanzi, centrocampista dell’Empoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo momento e della prima stagione da pro con i toscani. Le sue dichiarazioni:

«Non mi aspettavo di partire così alla prima stagione in Serie A. Italia? Gran bella esperienza. Uno stage di due giorni con tanti giovani. Abbiamo respirato l’aria di Coverciano ma senza pressione. Essere all’Empoli mi ha aiutato tanto nella crescita. Sono felice di giocare in A con questa maglia. Anche con Zanetti mi sto trovando molto bene e ha un occhio particolare verso noi giovani. Inter? Dopo il derby vinto in Supercoppa esprime un gran calcio e sono in un grande momento. Buscé? Mi ha dato una grossa mano nel crescere e nel credere di più nei miei mezzi. Obiettivi e sogni? Un giorno mi piacerebbe essere allenato da Klopp. Resterà un sogno essendo un livello troppo alto».