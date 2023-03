Empoli, Cambiaghi: «Vi racconto di quando il Papu Gomez mi diede un consiglio...»

Nicolò Cambiaghi, attaccante dell’Empoli in prestito dall’Atalanta, ha raccontato un aneddoto riguardante il Papu Gomez

Nicolò Cambiaghi, attaccante dell’Empoli in prestito dall’Atalanta, ha raccontato a DAZN un aneddoto riguardante il Papu Gomez.

PAROLE – «Una volta il Papu Gomez mi diede un consiglio in allenamento. Stavamo facendo possesso palla, feci un doppio passo per andar lungo, ma lui mi disse di spostarla soltanto, senza fare la finta, per guadagnare tempo e approfittare della mia velocità. Ricordo questa cosa perché un consiglio del Papu è una cosa bella».