Empoli, Corsi: «Vittoria storica. Baldanzi? Ecco dove arriverà»

Le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, dopo la vittoria per 0-1 a San Siro contro l’Inter. I dettagli

Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Empoli sull’Inter.

PAROLE – «Già essere a San Siro è un grande onore. Siamo una piccola realtà di provincia, una città di 50.000 abitanti che entrerebbero tutti in questo stadio: voglio rendere merito all’allenatore, al direttore e a tutti i ragazzi per questo risultato. Oggi, con tutta la famiglia, sono venuto qui a Milano: speravo in un pareggio, ma è arrivata una vittoria storica. La ruota gira, qui anni fa avevamo perso la Serie A. Baldanzi approderà in una squadra importante, ma si deve completare nell’Empoli per poi arrivare al 100% in un grande club. Quotazione? A giugno, ora non serve».