Empoli, Iachini si presenta: «Obiettivo fare risultati e valorizzare i giocatori»

Conferenza stampa di presentazione per il nuovo allenatore dell’Empoli Beppe Iachini: «Non parlo molto, preferisco il lavoro sul campo».

Al posto dell’esonerato Aurelio Andreazzoli, l’Empoli ha ufficializzato l’arrivo di Beppe Iachini come nuovo tecnico. Il tecnico marchigiano è stato presentato questo pomeriggio in conferenza stampa, e ha parlato di quelli che saranno gli obiettivi stagionali dei toscani, al momento al penultimo posto in classifica con 6 punti a pari merito con il Frosinone. «Ringrazio il presidente Corsi e i direttori per la stima dimostrata nei miei confronti. – ha esordito – Ci conosciamo da anni. Voglio inoltre ringraziare Andreazzoli, mi dispiace per lui umanamente e professionalmente».

«L’obiettivo – ha spiegato Iachini – è quello di fare risultati e riuscire a valorizzare i giocatori. I risultati non devono però essere frutto del caso, ma del lavoro e di quello che propone sul campo. Noi vogliamo riuscire a coniugare il gioco, con l’equilibrio, la compattezza e lo spirito che come staff tecnico proveremo a tramettere alla squadra, portando le nostre conoscenze e le nostre esperienze per riuscire ad ottenere le maggiori soddisfazioni».

La squadra non avrà un modulo base predefinito: «Il modulo? Dovunque sono stato ho vinto campionati e raggiunto gli obiettivi in base alle caratteristiche dei giocatori che avevo a disposizione, – ha assicurato il nuovo tecnico dei toscani – riuscendo a far bene con più moduli. Personalmente non sono uno che parla molto ma preferisco il lavoro sul campo e mi piacciono più i fatti delle chiacchiere. La squadra ha qualità, c’è il giusto mix tra calciatori esperti e giovani validi e di prospettiva».

I toscani saranno chiamati a far risultato già dalla prossima partita contro l’Udinese, in quello che rappresenta un autentico scontro salvezza al Castellani: «Ci aspetta una sfida difficile – ha dichiarato Iachini – e dovremo conoscersi più in fretta possibile con i ragazzi per arrivare pronti e fare la nostra gara».

